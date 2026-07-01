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Harry Kane (32 de ani) este omul momentului în Anglia, după ce dubla sa împotriva reprezentativei din RD Congo (2-1) a asigurat calificarea naționalei „Celor Trei Lei” în optimile CM 2026, unde va întâlni Mexic, una dintre gazde, pe 5 iulie.

Harry Kane, omul momentului în Anglia

Kane a ajuns astfel la al cincilea gol la Campionatul Mondial, fiind la egalitate cu Erling Haaland (Norvegia) în clasamentul golgheterilor, unde este depășit doar de Lionel Messi (Argentina) și Kylian Mbappe (Franța).

Evoluția salvatoare a atacantului lui Bayern Munchen împotriva africanilor i-a adus deja primele laude, la doar câteva minute după ce meciul s-a terminat.

Kane, elogiat de doi foști internaționali englezi

Micah Richards și Paul Robinson, foști internaționali englezi, l-au elogiat pe Harry Kane.

„Thomas Tuchel și-a construit echipa în jurul lui Harry Kane, deoarece este un adevărat superstar. Este vorba despre momente. Kane este cel care a făcut un pas în față atunci când au avut cea mai mare nevoie de el. Ce erou!”, a declarat Micah Richards, fost fundaș al Angliei, potrivit BBC.

„Țara lui Harry Kane și managerul lui erau într-o mare problemă. Tocmai i-a scos din ea cu o lovitură incredibilă de la marginea careului. El este omul, încă o dată! Ce finalizare strălucitoare, strălucitoare”, a spus și Paul Robinson, fost portar al naționalei „Celor Trei Lei”.

Caseta meciului Anglia - RD Congo 2-1

Anglia: Pickford – Spence (Eze 70’), Konsa, Guehi, O’Reilly- E. Anderson, Rice (Stones 90’) – Madueke (Saka 61’), Bellingham, Rashford (Gordon 61’) – Kane. Selecţioner: Thomas Tuchel

Pickford – Spence (Eze 70’), Konsa, Guehi, O’Reilly- E. Anderson, Rice (Stones 90’) – Madueke (Saka 61’), Bellingham, Rashford (Gordon 61’) – Kane. Selecţioner: Thomas Tuchel RD Congo: Mpasi-Nzau - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (J. Kayembe 89’) – Mukau (E. Kayembe 76’), Moutoussamy (Mayele 89’), Sadiki – Mbuku (Elia 64’), Wissa, Cipenga (Bongonda 76’). Selecţioner: Sebastien Desabre

Mpasi-Nzau - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (J. Kayembe 89’) – Mukau (E. Kayembe 76’), Moutoussamy (Mayele 89’), Sadiki – Mbuku (Elia 64’), Wissa, Cipenga (Bongonda 76’). Selecţioner: Sebastien Desabre Cartonaşe galbene: Bellingham 19’ / Sadiki 28’

Meciul a fost arbitrat de iordanianul Adham Makhadmeh. RD Congo a deschis scorul în minutul 7, prin Cipenga. Pentru Anglia a egalat târziu, în minutul 75, prin Harry Kane. Acelaşi Kane a stabilit scorul final în minutul 86.

Până acum se ştiu patru optimi de finală: Paraguay – Franţa (Philadelphia, 4 iulie), Canada – Maroc (Houston, 4 iulie), Brazilia – Norvegia (East Rutherford, 5 iulie) şi Mexic – Anglia (5 iulie, Ciudad de Mexico).