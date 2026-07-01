Selecționata lui Thomas Tuchel a întâlnit reprezentativa africană la Atlanta, în Georgia, pe ”Mercedes-Benz Stadium”. Anglia s-a impus cu 2-1 și a obținut accederea în optimile de finală de la Campionatul Mondial din 2026.

Turneul final are loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada

Congo a deschis scorul în minutul 7, prin Brian Cipenga. În actul secund, Harry Kane și-a demonstrat clasa spre final și a realizat o ”dublă” în minutele 75 și 86.

Harry Kane, eroul Angliei, exultă după ce a calificat naționala în optimi: ”Toată săptămâna am vorbit despre asta”

Eroul Kane a evidențiat că se simte extraordinar după meciul din Atlanta și speră să fie același deznodământ și în optimile de finale de peste patru zile, unde Anglia întâlnește Mexicul.

”Sincer, este un sentiment extraordinar. Ce meci nebun! Sunt o echipă dificilă, iar după prima pauză am fost mult mai buni. Portarul lor a avut niște intervenții incredibile. Am vorbit despre faptul că jucătorii pot avea momente de erou și că poate fi oricine. Astăzi am fost eu.

Am vorbit toată săptămâna despre faptul că trebuie doar să fim noi înșine. Cu siguranță mai sunt lucruri de îmbunătățit, iar în aceste faze contează doar să mergi mai departe. Suntem în partea turneului în care trebuie să obții victorii muncite, iar asta am făcut astăzi.

Suntem la fel ca orice altă națională. Ne-am calificat mai departe, așa că trebuie să ne bucurăm. Vreau ca băieții să se bucure alături de fani, iar apoi o luăm de la capăt peste patru zile.

Am vorbit după meciul cu Croația despre impactul pe care îl pot avea rezervele și ați văzut din nou asta. Pe parcursul a 90 de minute, suntem o echipă greu de gestionat. Mă bucur pentru toți cei implicați și sper să continuăm la fel”, a spus Kane, potrivit BBC.

Lotul Angliei la CM 2026

PORTARI: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

FUNDAȘI: Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Trevoh Chalobah (Chelsea), Dan Burn (Newcastle United), Reece James (Chelsea), Djed Spence (Tottenham Hotspur), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

MIJLOCAȘI: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal)

ATACANȚI: Bukayo Saka (Arsenal), Harry Kane (Bayern Munchen), Marcus Rashford (FC Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle United), Ollie Watkins (Aston Villa), Noni Madueke (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli)