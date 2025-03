Convocat în premieră la națională la 32 de ani, fundașul are o poveste de viață dură. În adolescență lucra la un cunoscut supermarket: ”N-a fost ușor”

Burn poate debuta pentru naționala țării sale la prima acțiune din acest an, însă a avut o copilărie care l-a marcat. La vârsta de 13 ani, în urma unui accident ciudat, a rămas fără degetul inelar al mâinii drepte . Este fan Newcastle din copilărie, în aceste zile circulând în mediul online o fotografie cu el purtând un trening cu însemnele actualei echipe pe care o reprezintă.

Legitimat la Newcastle, fundașul central înalt de 2.01 m, născut în localitatea Blyth, atrage atenția prin modestia de care dă dovadă, având o mașină de buget, destul de mică, în special pentru înălțimea pe care o are. Conduce o mașină Smart, dar acesta e doar un detaliu din șirul lung al poveștii pe care l-au remarcat englezii acum.

A început fotbalul ca portar, dar accidentul care a urmat, când și-a prins degetul într-un gard pe care voia să îl sară, l-a reprofilat pe teren. Nu a avut succes în fotbal de la început, pentru că pentru o perioadă, în adolescență, a lucrat la un cunoscut lanț de supermarketuri din Anglia, Asda.

”În mod normal, tinerii sunt legitimați pentru a juca la echipele de tineret la 15 - 16 ani. Eu nu am ajuns să semnez pentru cineva. Pentru o perioadă am mers și am lucrat puțin. Lucram la Asda, împingând cărucioare. Dacă mi-ar fi spus cineva că voi ajunge în Premier League într-o bună zi, aș fi râs de el.

A fost un traseu puțin mai diferit pentru mine, dar m-a ajutat să devin și mai hotărât, și mai concentrat”, a povestit Burn.

Dan Burn, apogeul carierei la 32 de ani

Darlington l-a semnat pe fundaș la vârsta de 17 ani, apoi a ajuns chiar și la juniorii lui Newcastle, dar a fost cedat apoi. A trecut, la nivel de seniori, pe la Fulham, Birmingham, Wigan sau Brighton, iar la Newcastle a ajuns de la aceasta din urmă, în ianuarie 2022, pentru 15 milioane de euro.

În acest sezon a adunat 35 de meciuri, iar în carieră a ajuns la aproape 200 de meciuri în Premier League, 197 mai exact. A și marcat de cinci ori, iar în Champions League a adunat patru meciuri și un gol.

Chris Hughton, fost antrenor la Newcastle sau Brighton, s-a declarat bucuros de performanța pe care a reușit-o Burn la 32 de ani, să ajungă să fie convocat la naționala Angliei:

”Sunt fericit pentru el! Ceea ce cred că vede Thomas Tuchel la Dan este că joacă într-o echipă foarte, foarte bună, la cel mai înalt nivel, joacă în Liga Campionilor și este consecvent în performanțe. Ar putea juca și fundaș stânga. Și, în mod surprinzător, pentru cineva care are această înalțime, este și rapid.

Vor fi o mulțime de fundași centrali stângaci care sunt dreptaci. Faptul că este stângaci oferă un echilibru natural”.

Dan Burn estre cotat la 7 milioane de euro de Transfermarkt.