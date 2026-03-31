Legenda tenisului, Novak Djokovic, va susţine din tribunele stadionului din Zenica tentativa naţionalei Bosniei de a se califica în dauna Italiei la Cupa Mondială din 2026. Prezența lui Nole la meciul din această seară (ora 21:45) a fost confirmată de federaţia bosniacă.

Meciul de la Zenica, finala play-off-ului continental A, ar putea asigura calificarea Bosniei-Herţegovina pentru a doua oară la Cupa Mondială, după ediţia din 2014. Djokovic şi-a arătat deja sprijinul pentru echipa bosniacă după victoria împotriva Ţării Galilor, distribuind pe reţelele de socializare o fotografie cu atacantul Edin Dzeko cu mesajul ''Bravo Edin, bravo Bosnia''. Gestul lui Nole i-a încântat pe fanii bosniaci, potrivit Agerpres.

Dzeko, căpitanul veteran al Bosniei, a jucat un rol esenţial în atingerea acestei finale după ce a marcat golul egalizator, în minutul 86 la Cardiff, forţând intrarea partidei în prelungiri. Aici, Bosnia s-a impus la loviturile de departajare cu 4-2, asigurându-şi locul în meciul decisiv împotriva Italiei.

Djokovic a ajuns deja în Bosnia

Campionul sârb a fost văzut, luni, la piramidele din Visoko, un loc pe care îl vizitează frecvent pentru relaxare, fiind numit cetăţean de onoare al acestui oraş, în 2022. El a inaugurat un complex de tenis modern în regiune pentru a încuraja tinerii sportivi bosniaci. Tenismanul a declarat de mai multe ori că sportul trebuie să unească popoarele balcanice şi să şteargă graniţele impuse de istoria politică.

Stadionul Bilino Polje din Zenica, care are o capacitate de aproximativ 13.600 de locuri, este recunoscut pentru atmosfera intimidantă creată de fani. Echipa balcanică speră să pună Italia, dornică să obţină calificarea după ce a ratat turneele finale din 2018 şi 2022, sub o presiune imensă.

Câştigătoarea duelului Bosnia - Italia va juca în Grupa B a Cupei Mondiale, alături de Canada, Elveţia şi Qatar.