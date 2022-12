Selecționerul care a demisionat după meciul de azi de la Cupa Mondială: "Plecam chiar dacă luam trofeul"

În urma eșecului, Ghana a terminat pe ultimul loc în grupa H, cu 3 puncte, și a fost eliminată.

Selecționerul Ghanei a demisionat

După meci, Otto Addo a anunțat că părăsește postul și va rămâne în staff-ul celor de la Borussia Dortmund, acolo unde activează din 2019.

"Da, am spus încă de când eram antrenor secund că voi pleca după Cupa Mondială. Eu și familia mea ne vedem viitorul în Germania și îmi place rolul pe care îl am la Dortmund, suntem foarte fericiți acolo.

Din ziua în care am început am spus că voi pleca după turneul final, chiar dacă vom câștiga Cupa Mondială", a spus Otto Addo, potrivit The Athletic.

Otto Addo a fost mai întâi secund la naționala Ghanei, în mandatul lui Milovan Rajevac, în perioada septembrie 2021 - februarie 2022. Ulterior, a devenit principal și a reușit să califice naționala la CM 2022.

