După ce a fost condusă cu 0-2, Argentina lui Messi s-a impus cu 3-2, iar multipul câștigător al Balonului de Aur și-a pus din nou magia în practică și a contribuit cu gol și pasă decisivă.

Ultimul gol a fost marcat în urma unui contraatac de Enzo Fernandez, jucătorul care poate ajunge la Real Madrid în această vară. Lautaro Martinez i-a centrat perfect mijlocașului, iar lovitura sa de cap l-a lăsat fără replică pe portarul advers.

Enzo Fernandez: ”Tânjeam de trei ani după acest gol”

”Eroul” acestei partide, Enzo a oferit o primă reacție imediat după meci și a mărturisit că a așteptat mai bine de trei ani această reușită.

”Tânjeam după acest gol de trei ani, încă de pe vremea Qatarului. Suntem un grup unit în fața adversității. Mulțumesc tuturor. Cred că mi-a venit ideea în ultimul minut.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu, care îmi dă putere. Suntem încă în viață. Aceasta este Argentina”, a spus Enzo, potrivit AS.com.

În sferturile de finală, Argentina va înfrunta învingătoarea duelului dintre Elveția și Columbia.

Messi a doborât încă un record

Reușita cu Egipt a reprezentat pentru Messi al optulea gol la acest turneu final. Legendarul fotbalist a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a marcat în șase partide consecutive la Cupa Mondială, în fazele eliminatorii.

Până în acest moment, Messi era la egalitate cu Leonidas (1958-1962), Gyorgy Sarosi (1934-38) și Vava (1958-62), care au marcat în cinci meciuri consecutive în fazele eliminatorii la Mondial.