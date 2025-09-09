Selecţionata Italiei a obţinut o victorie spectaculoasă, 5-4 cu Israelul, luni seara, la Debrecen, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.
Israel - Italia 4-5, o nebunie de meci, cu goluri în minutele 90 și 90+1
Israelul a condus cu 1-0 şi 2-1, dar Italia a egalat de fiecare dată, apoi a s-a desprins la 4-2, dar gazdele au reuşit să egaleze în decurs de câteva minute, înainte ca Sandro Tonali (90+1) să aducă victoria Squadrei Azzurra.
De remarcat că Italia şi-a marcat două autogoluri, prin Manuel Locatelli (16) şi Alessandro Bastoni (87), iar Dor Peretz a reuşit o dublă (52, 90).
Pentru Italia au mai înscris Moise Kean (40, 54), Matteo Politano (59) şi Giacomo Raspadori (81).
Emerllahu de la CFR Cluj, kosovar adevărat: a intrat în '85 și a fost eliminat în '90+1 după două galbene
Kosovo a obţinut o victorie neaşteptată, 2-0 cu Suedia, prin golurile marcate de Elvis Rexhbecaj (26) şi Vedat Muriqi (42), acesta din urmă din pasa lui Albion Rrahmani (ex-Rapid).
Mijlocaşul Lindon Emerllahu (CFR Cluj) a intrat pe teren în minutul 85 şi a primit două cartonaşe galbene (86, 90+1), fiind eliminat.
Meriton Korenica (CFR) a fost doar rezervă, ca și Ermal Krasniqi (ex-CFR Cluj, Rapid).
La suedezi au jucat inclusiv starurile din Premier League Viktor Gyokeres (Arsenal) și Alexander Isak (Liverpool).
Croația, fără milă cu Muntenegru
Danemarca a câştigat la scor de forfait în Grecia, 3-0, prin golurile înscrise de Mikkel Damsgaard, Andreas Christensen şi Rasmus Hojlund.
Elveţia s-a impus cu acelaşi scor în faţa Sloveniei, prin golurile semnate de Nico Elvedi, Breel Embolo şi Dan Ndoye.
Croaţia a dispus de Muntenegru cu 4-0, trei dintre goluri fiind reuşite după ce oaspeţii au rămas în zece oameni.
Scoţia a trecut de Belarus cu 2-0, la Zalaegerszeg.
Grupa B
Kosovo - Suedia 2-0
Au marcat: Elvis Rexhbecaj 26, Vedat Muriqi 42.
Cartonaş roşu: Lindon Emerllahu (Kosovo) 90+1.
Elveţia - Slovenia 3-0
Au marcat: Nico Elvedi 18, Breel Embolo 33, Dan Ndoye 38.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Elveţia 2 2 0 0 7-0 6
2 Kosovo 2 1 0 1 2-4 3
3 Suedia 2 0 1 1 2-4 1
4 Slovenia 2 0 1 1 2-5 1
Grupa C
Belarus - Scoţia 0-2, la Zalaegerszeg (Ungaria)
Au marcat: Che Adams 43, Zahar Volkov (autogol) 65.
Grecia - Danemarca 0-3
Au marcat: Mikkel Damsgaard 32, Andreas Christensen 62, Rasmus Hojlund 81.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Danemarca 2 1 1 0 3-0 4
2 Scoţia 2 1 1 0 2-0 4
3 Grecia 2 1 0 1 5-4 3
4 Belarus 2 0 0 2 1-7 0
Grupa I
Israel - Italia 4-5, la Debrecen
Au marcat: Manuel Locatelli (autogol) 16, Dor Peretz 52, 90, Alessandro Bastoni (autogol) 87, respectiv Moise Kean 40, 54, Matteo Politano 59, Giacomo Raspadori 81, Sandro Tonali 90+1.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Norvegia 4 4 0 0 13-2 12
2 Italia 4 3 0 1 12-7 9
3 Israel 5 3 0 2 15-11 9
4 Estonia 5 1 0 4 5-13 3
5 Moldova 4 0 0 4 2-14 0
Grupa L
Croaţia - Muntenegru 4-0
Au marcat: Kristijan Jakic 35, Andrej Kramaric 51, Edvin Kuc (autogol) 85, Ivan Perisic 90+2.
Cartonaş roşu: Andrija Bulatovic (Muntenegru) 42.
Gibraltar - Insulele Feroe 0-1
A marcat: Martin Agnarsson 68.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Croaţia 4 4 0 0 17-1 12
2 Cehia 5 4 0 1 11-6 12
3 Feroe 5 2 0 3 4-5 6
4 Muntenegru 5 2 0 3 4-9 6
5 Gibraltar 5 0 0 5 2-17 0
Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor. Agerpres