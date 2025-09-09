Selecţionata Italiei a obţinut o victorie spectaculoasă, 5-4 cu Israelul, luni seara, la Debrecen, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Israel - Italia 4-5, o nebunie de meci, cu goluri în minutele 90 și 90+1



Israelul a condus cu 1-0 şi 2-1, dar Italia a egalat de fiecare dată, apoi a s-a desprins la 4-2, dar gazdele au reuşit să egaleze în decurs de câteva minute, înainte ca Sandro Tonali (90+1) să aducă victoria Squadrei Azzurra.

De remarcat că Italia şi-a marcat două autogoluri, prin Manuel Locatelli (16) şi Alessandro Bastoni (87), iar Dor Peretz a reuşit o dublă (52, 90).

Pentru Italia au mai înscris Moise Kean (40, 54), Matteo Politano (59) şi Giacomo Raspadori (81).

Emerllahu de la CFR Cluj, kosovar adevărat: a intrat în '85 și a fost eliminat în '90+1 după două galbene



Kosovo a obţinut o victorie neaşteptată, 2-0 cu Suedia, prin golurile marcate de Elvis Rexhbecaj (26) şi Vedat Muriqi (42), acesta din urmă din pasa lui Albion Rrahmani (ex-Rapid).

Mijlocaşul Lindon Emerllahu (CFR Cluj) a intrat pe teren în minutul 85 şi a primit două cartonaşe galbene (86, 90+1), fiind eliminat.

