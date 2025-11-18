Austria și Bosnia se duelează marți, de la 21:45, pentru un loc garantat la turneul final din SUA, Mexic și Canada, într-un meci fără miză pentru naționala României, care a pierdut orice șansă la locul 2 din Grupa H după înfrângerea 1-3 cu bosniacii.

Susținere mare pentru Bosnia în deplasarea cu Austria

Un egal pe teren propriu este suficient pentru ca Austria (18 puncte) să își asigure calificarea în dauna Bosniei (16 puncte). Fanii bosniaci au prins încredere după succesul cu România și au venit într-un număr ridicat la Viena pentru a-și încuraja favoriții.

Presa din Bosnia susține că în această seară, în capitala Austriei, se vor afla peste 25.000 de bosniaci pentru a-i încuraja pe Dzeko & co. în drumul către CM 2026 din SUA, Canada și Mexic.

Sportsport.ba: „Ar trebui să fie peste 25.000 de fani din Bosnia și Herțegovina”

Publicația sportsport.ba a distribuit un videoclip pe Instagram, în care bosniacii au făcut atmosferă în centrul istoric din Viena înaintea meciului decisiv pentru ambele naționale.

„De ieri, fanii Bosniei și Herțegovinei au început să sosească din toate părțile Bosniei și Herțegovinei, precum și din țările învecinate.

Desigur, mulți dintre ai noștri locuiesc și în Austria, iar, conform informațiilor de la Viena, la meciul din această seară ar trebui să fie peste 25.000 de fani din Bosnia și Herțegovina.

Încălzirea a început după-amiaza, iar pe străzile Vienei se aud doar cântecele lor, ale bosniacilor și herțegovinilor”, a notat publicația sportsport.ba.

