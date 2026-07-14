Bornele istorice atinse de Oyarzabal la Mondial: a stabilit un record absolut și a egalat două legende

Bornele istorice atinse de Oyarzabal la Mondial: a stabilit un record absolut și a egalat două legende CM 2026
SPORT.RO
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Atacantul Mikel Oyarzabal a marcat din penalty în semifinala cu Franța, iar această reușită l-a propulsat în istoria naționalei.

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Mikel OyarzabalSpaniaFrantaCupa Mondiala
Din articol

Spaniolul a deschis scorul la Dallas, executând perfect o lovitură de la 11 metri dictată în urma unui fault clar comis de Digne asupra lui Lamine Yamal. Mingea a ajuns în plasa porții apărate de Maignan, aducând Spania în avantaj (1-0).

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În rând cu legendele Spaniei

Odată cu acest gol, al cincilea pentru el la competiția din Statele Unite, Oyarzabal a atins mai multe borne importante. Atacantul i-a egalat pe Emilio Butragueño, potrivit statisticilor din 1986, și pe David Villa, din 2010. Cei trei împart acum titlul de cel mai bun marcator al Spaniei într-o singură ediție de Cupă Mondială.

Mai mult, jucătorul a devenit primul fotbalist din istoria reprezentativei iberice care înscrie 14 goluri într-un singur sezon. El a depășit astfel vechiul record, de 13 reușite, stabilit de același David Villa în stagiunea 2008-2009.

Reușita împotriva francezilor a dus totalul său la 30 de goluri pentru echipa națională, 24 dintre acestea fiind marcate sub mandatul selecționerului Luis de la Fuente. Fotbalistul l-a depășit pe Fernando Hierro și ocupă acum singur locul șase în clasamentul all-time al marcatorilor spanioli, în urma lui Silva (35), Morata (37), Torres (38), Raúl (44) și Villa (59).

În același timp, Oyarzabal și-a consolidat statutul în meciurile cu miză directă. Acesta a fost al nouălea său gol în fazele eliminatorii, îmbunătățindu-și propriul record cu care a început turneul. Din cele nouă reușite, trei au venit la actuala ediție: două în 16-imile cu Austria și penalty-ul transformat marți seară contra Franței.

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