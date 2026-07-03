Lionel Messi scrie istorie la Miami: a marcat și împotriva Capului Verde la Cupa Mondială

Argentina conduce la pauză reprezentativa Capului Verde cu scorul de 1-0, în meciul din faza „șaisprezecimilor” Cupei Mondiale 2026, disputat pe Miami Stadium din Florida. Lionel Messi a ieșit din nou la rampă și a marcat unicul gol al primei reprize, în minutul 29.

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Un parcurs de excepție la turneul final

Odată cu această reușită, căpitanul "pumelor" a ajuns la cota 7 la actuala ediție a Cupei Mondiale, după ce marcase de șase ori în faza grupelor (hat-trick cu Algeria, o „dublă” cu Austria și un gol contra Iordaniei). Prin acest gol, el își îmbunătățește recordul absolut de cel mai bun marcator din istoria turneelor finale.

Formația pregătită de Lionel Scaloni domină partida de la Miami, având pe teren vedete precum Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul și Emiliano Martínez, cel din urmă menținând poarta intactă în primele 45 de minute. De partea cealaltă, debutanta competiției, naționala Capului Verde, speră să revină în joc, după ce a reușit performanța de a se califica dintr-o grupă dificilă în care a obținut trei puncte, bifând rezultate de egalitate cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită. Partida se află în prezent la pauză.