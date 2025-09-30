Federaţia de fotbal din El Salvador a fost sancţionată de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA), din cauza scandărilor rasiste ale spectatorilor la un meci cu Surinam din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, a anunţat luni forul naţional care face parte din CONCACAF (Confederaţia Americii de Nord, Americi Centrală şi Caraibe), scrie AFP.

Următorul meci al echipei, programat pe 11 octombrie împotriva naţionalei Panama, se va disputa cu o capacitate de doar 15% pe stadionul Cuscatlan, care are 45.000 de locuri, a anunţat federaţia într-un comunicat.

Federaţia naţională a fost, de asemenea, amendată cu 62.715 dolari şi va trebui să implementeze ''un plan cuprinzător antidiscriminare'' care trebuie aprobat de FIFA.

”Negri” și ”maimuțe”! Scandal rasist la adresa liderului grupei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026



Pe 8 septembrie, în timpul celui de-al doilea tur de calificare pentru zona CONCACAF, fanii salvadorieni i-au numit pe jucătorii adverşi din Surinam ''negri'' şi ''maimuţe'' în timp ce sărbătoreau victoria cu 2-1. FIFA a anunţat ulterior că a deschis o anchetă.

Surinam este lider în Grupa A a CONCACAF cu patru puncte, cu unul în plus faţă de El Salvador.

Doar liderul grupei se califică direct la Cupa Mondială 2026 din Canada, Mexic şi Statele Unite. Agerpres

