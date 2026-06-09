Americanii smulg bani din orice la CM 2026. Ce pot cumpăra fanii cu 70 de euro

FIFA a decis să permită fanilor să îşi vadă numele afişat pe ecranele gigantice ale unui stadion, la Cupa Mondială. Totul se va întâmpla înaintea meciului, iar fanii vor plăti un preţ aproximat la 70 de euro per persoană.

Conform publicaţiei americane The Athletic, FIFA va permite fanilor, prin intermediul programului "Super Shoutout", să îşi vadă afişat numele pe ecranul gigantic al unuia dintre stadioanele Cupei Mondiale, înainte de unul dintre cele 72 de meciuri din faza grupelor. Un moment trecător de faimă care, pentru cei tentaţi, va costa 79 de dolari sau peste 68 de euro.

Deşi site-ul FIFA promite că numele în cauză vor apărea "în timpul meciului", trebuie consultaţi termenii şi condiţiile stabilite de FIFA, care sunt mult mai greu de găsit, pentru a afla că aceste "Super Autografe" vor fi afişate "în perioada premergătoare meciului" şi "nu vor fi afişate în timpul meciului". De asemenea, se precizează că "locurile sunt limitate şi alocate în ordinea sosirii" şi că "durata exactă şi amplasarea nu sunt garantate".

FIFA va avea, de asemenea, control asupra mesajelor care apar şi îşi rezervă dreptul de a le respinge pe cele care conţin limbaj nepotrivit sau insulte.

Printre alte iniţiative ale FIFA se numără posibilitatea ca fanii să aibă numele afişat pe covorul pe care jucătorii îl vor folosi când părăsesc vestiarul pentru a intra pe teren. Însă fanii care îşi doresc să apară acolo trebuie să plătească 160 de dolari sau 138 de euro.

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