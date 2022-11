„Un Messi cu rebeliune maradoniană!” Presa de la Buenos Aires visează din nou la trofeu: „Argentina e vie”

de Ionuț AXINESCU

Leo Messi a deblocat partida în minutul 64, cu un gol superb, din afara careului. Enzo Fernández a desăvârșit triumful „pumelor”, cu o altă reușită de excepție, în minutul 87. Cu acest succes, selecționata lui Scaloni rămâne în cărți pentru calificarea în optimi, care era în dubii după eșecul cu Arabia Saudită (1-2).

Presa din Argentina: „Argentina avea nevoie de un Messi cu rebeliune maradoniană”

Presa din Argentina a exultat după victoria naționalei și prestația lui Messi, care și-a făcut simțită prezența exact când sud-americanii aveau mai mare nevoie. „Hai, Argentina! Visul continuă”, a titrat, cu emoție, publicația Olé, cel mai important ziar de sport din țară.

Jurnaliștii de la Olé subliniază că cele două goluri ale echipei lui Scaloni au fost niște capodopere. „Această Argentina este vie. Pentru că a avut răbdare în fața Mexicului, care ar fi semnat pentru un egal. Pentru că Messi nu trebuie să fie în formă maximă ca să fie decisiv. Pentru că echipa asta a dat câteva semnale că poate reveni.

Pentru că ai un Enzo Fernández, un Lisandro Martínez. Pentru că lacrimile lui Scaloni au fost emoția atâtor argentinieni care au mers până în Qatar și au ales să creadă”, a mai scris publicația citată.

Clarín notează că „pumele” s-au desprins în a doua repriză, după ce în primele 45 de minute jucaseră modest. „Argentina avea nevoie de un Messi cu rebeliune maradoniană ca să iasă din impas și să păstreze iluzia câștigării Mondialului”, scriu jurnaliștii de la Clarín.

„Da, întotdeauna Messi. Leo nu făcuse o primă repriză bună, cu atât mai puțin echipa Argentinei. Nu se văzuse reacția vulcanică pe care o așteptam. Dar în repriza a doua, Messi a arătat o rebeliune maradoniană. A cerut mingea și a dat culoare echipei. Jocul s-a schimbat. Șutul lui cu piciorul stâng, furios, părea impulsionat de milioane de argentinieni care își doreau o altă poveste pentru Argentina la acest Mondial. Și de alte milioane de fani care nu voiau ca Messi să-și ia la revedere atât de repede”, adaugă publicația citată.

„Dacă nu Messi, atunci cine?” Leo, un lider veritabil

„Suntem în viață!”, a scris TyC Sports, care notează că Leo Messi a făcut o partidă uriașă. „Nu era o modalitate mai bună de a reveni în acest Mondial din Qatar decât cu o victorie în fața Mexicului. Și cine altcineva dacă nu Messi să deschidă drumul pentru Argentina cu un golazo veritabil, din afara careului, un șut care a făcut stadionul să tremure”, subliniază ziariștii de la Buenos Aires.

TyC Sports remarcă atitudinea excelentă a lui Messi, care și-a purtat coechipierii spre victorie și s-a comportat ca un adevărat lider pe teren. „A cerut mereu mingea și a strigat la colegii săi ca să-i trezească și să găsească victoria. Cu reușita de sâmbătă, Messi l-a egalat pe Maradona la golurile marcate la Cupa Mondială. Mai mult, cu 21 de meciuri jucate la Mondiale, l-a depășit pe Mascherano și acum e argentinianul cu cele mai multe partide la turneele finale”, mai scrie ziarul citat.

La Nación a titrat: „Cu sufletul. Messi, salvatorul”. Jurnaliștii argentinieni au insistat pe cifrele excelente pe care fotbalistul lui PSG le-a adunat pentru țara sa. „Acest gol înseamnă că Pulga continuă să producă cifre istorice la națională. E golul său cu numărul 93 în tricoul Argentinei, lăsându-l mult în urmă pe Gabriel Batistuta, cu 56.

Messi a găsit un șut cu piciorul stâng, plasat perfect în colțul stâng al porții lui Ochoa. Golul său înseamnă eliberarea și erupția unei țări întregi”, a mai scris La Nación.

Argentina este momentan pe locul al doilea în grupa C, cu trei puncte, unul mai puțin decât Polonia. Arabia Saudită are tot trei, în timp ce Mexic are un singur punct. Ca să fie siguri de calificare, jucătorii lui Lionel Scaloni trebuie să învingă Polonia. Cu un egal, au nevoie de un rezultat favorabil în Arabia Saudită cu Mexic: fie un egal, fie o victorie (dar nu la scor) a aztecilor.