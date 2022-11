„Să le fie rușine!” Marius Șumudică s-a dezlănțuit după ce Arabia Saudită a umilit-o pe Argentina la Mondial! Cum a explicat victoria arabilor 

Naționala lui Leo Messi a înregistrat prima înfrângere după o serie de 36 de meciuri consecutive în care nu a mai pierdut. Ultima dată, Argentina pierdea în iulie 2019 cu Brazilia la Copa America. Dată drept favorită la Mondial, naționala albiceleste a fost umilită de Arabia Saudită și deși înfrângerea a luat prin surprindere lumea fotbalului, Marius Șumudică a dezvăluit că nu este mirat de rezultat.

Marius Șumudică iese la atac: „Ar trebui să le fie rușine!”

Marius Șumudică (51 ani), antrenorul lui Al Raed, echipă din prima ligă a Arabiei Saudite, a vorbit despre înfrângerea suferită de Argentina și a ținut să le răspundă celor care îi criticau pe antrenorii care aleg să meargă în Golf. Tehnicianul român a dezvăluit că a și avut sub comandă doi jucători care au evoluat în meciul cu naționala lui Leo Messi (35 ani).

„Ar trebui să le fie rușine celor care scriu că antrenorii români se duc să lucreze la cămile, să antreneze cămile. Să-și ceară scuze și să vorbească mai frumos despre fotbalul din Saudia.

A învins astăzi o echipă bine pregătită, formată numai din jucători locali, toți în Saudia. Forța grupului a învins orice individualitate, în speță, azi, Messi. Am observat sacrificiu, dorință, s-a observat valoarea campionatului saudit. Numai eu știu câți antrenori se chinuie să ajungă în Saudia. Șumudică, la cămile... păi, eu antrenez într-o țară cu baze de pregătire, cu infrastructură făcută de Guvern.

Am avut azi doi jucători pe care i-am avut la Shabab, numărul 17, Hassan Tambakti (23 de ani), fundasul central care a scos mingi incredibile, cel mai bun de pe teren, și numărul 18, Nawaf Al Abed, care a intrat pe parcurs, dar care la 33 de ani a arătat ce valoare are. Când am ajuns eu la Shabab el nici nu juca acolo.

Sunt mândru că am lucrat cu acești jucători. Asta înseamnă Saudia”, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.

Arabii i-au „blocat” pe Leo Messi și Lautaro Martinez

Totodată, antrenorul a analizat jocul Arabiei și a precizat cum au reușit jucătorii lui Herve Renard să îi blocheze pe cei mai buni jucători ai Argentinei, Leo Messi și Lautaro Martinez.

„Argentina nu a avut ocazii de gol, au fost ținuți departe de poartă, cu tupeu, presing, plus că Saudia a stat departe cu linia de poarta proprie, ceea ce înseamnă enorm. Toată stima pentru antrenorul francez.

Trei goluri anulate a avut Argentina, adevărat, dar a fost ofsaid. Au și riscat pe final, dar nici saudiții nu i-au lăsat pe Messi și pe Martinez să facă mare lucru în ultimii 30 de metri. Plus că au avut un foarte bun portar, care a jucat ca un libero. Va fi o sărbătoare în Saudia.

Îmi doresc să se califice, dar nu le va fi deloc ușor, deși au șanse și cu patru puncte de a merge mai departe. Dar nu contează, ce au făcut azi e istorie! Restul de acum e bonus”, a adăugat antrenorul român.