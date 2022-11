Partida dintre Tunisia și Australia din Grupa D a Campionatului Mondial din Qatar, 1-0 pentru ”canguri”, a prilejuit debutul singurului fotbalist cu cetățenie română prezent la turneul final, Ajdin Hrustic.

”Decarul” Australiei, cu tată bosniac și mamă româncă, are triplă cetățenie, pe lângă cea de la Antipozi el deținându-le și pe cele ale părinților săi.

Hrustic a intrat în minutul 64 al partidei cu Tunisia, când l-a schimbat pe Riley McGree, după ce în primul meci de la Mondial, 1-4 cu Franța, a rămas pe banca de rezerve.

El a avut un rol decisiv în calificarea ”cangurilor” la turneul final: a înscris golul victoriei în play-off-ul Asiei, 2-1 cu Emiratele Arabe Unite, apoi a fost integralist în cele 120 de minute ale barajului intercontinental cu Peru, 0-0 și 5-4 d.l.d., meci în care a marcat la loviturile de departajare.

În septembrie, Hrustic s-a transferat de la Eintracht Frankfurt, cu care în sezonul trecut a câștigat Europa League, la Hellas Verona, echipă din Serie A.

