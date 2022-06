Încă un român la Mondial! Australia lui Hrustic a câștigat barajul cu Peru după loviturile de departajare

Naționala Australiei a obținut luni noaptea calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din Qatar după 0-0, 5-4 după loviturile de departajare în barajul disputat la Doha (Qatar) cu selecționata din Peru.

”Decarul” australian Ajdin Hrustic, cu mamă româncă, a jucat toate cele 120 de minute și s-a numărat printre cei care au reușit să înscrie de la 11 metri, alături de Aaron Mooy, Craig Goodwin, Jamie Maclaren şi Awer Mabil (a ratat primul executant, Martin Boyle).

La peruani au marcat Gianluca Lapadula, Alexander Callens, Renato Tapia şi Edison Flores, și au ratat Luis Advincula și Alex Valera, șutul ultimului fiind apărat de portarul australian Andrew Redmayne, intrat pe teren în minutul 120+1.

Marți, tot la Doha, în Qatar, Costa Rica și Noua Zeelandă joacă în celălalt play-off intercontinental, care va decide și ultima calificată la Campionatul Mondial.

Two generations.

Two iconic penalty shoot-out moments.

Shared history.

One Team.

Our @Socceroos ????????#SupportingThePlayers pic.twitter.com/bEZ9aPsufV