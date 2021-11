Serbia, primă fabuloasă dacă trece de Portugalia. Câți bani primesc dacă se califică la Mondialul din 2022

Cu 17 puncte fiecare înaintea duelului direct, cele două formații sunt despărțite de golaveraj, iar Portugalia are nevoie doar de un egal pentru a-și securiza prima poziție și calificarea directă la Campionatul Mondial din 2022.

Serbia este hotărâtă să facă orice pentru a obține victoria în fața lusitanilor, mai ales că au anunțată o primă spectaculoasă pentru un posibil succes.

Potrivit presei din Serbia, jucătorii antrenați de Dragan Stojkovic au fost anunțați că vor primi prime în valoare totală de un milion de euro dacă se impun în Portugalia.

Atenção, Portugal: Plantel da Sérvia irá ganhar no total 1 milhão de euros de prémio, se vencer Portugal.

