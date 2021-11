Fetița de 11 ani ce a intrat pe teren pentru a se întâlni cu Ronaldo a primit o amendă. Cine o va plăti

Cele două națiuni s-au întâlnit la Dublin, iar meciul a fost marcat și de un moment special. O fetiță de 11 ani a pătruns pe teren pentru a se întâlni cu idolul său.

Cristiano Ronaldo a fost cel căutat de Addison Whelan. Ea a ajuns pe prima pagină a ziarelor după ce l-a îmbrățișat pe Ronaldo pe teren. Momentul o va costa mult, ea fiind amendată cu aproape trei mii de euro.

Fetița de 11 ani ce a intrat pe teren pentru a se întâlni cu Ronaldo a primit o amendă

”Am fost amendată, dar nu e o problemă, o va plăti tata! Am sărit gardul, eram în rândul al doilea. Am reușit să trec și apoi am fugit spre teren, urmărită de stewarzi. Apoi, am văzut alți doi care veneau dintr-o parte, dar am continuat să alerg.

Și am început să țip, să strig numele lui Cristiano Ronaldo. Iar el era cu spatele la mine, s-a întors și le-a zis să mă lase în pace.

Eu tot îi strigam numele, el s-a apropiat. Eram deja panicată, plângeam și și i-am spus: "Poți să-mi dai tricoul? Te rog, te rog. Sunt o mare fană a ta!" Iar tata a fost șocat să vadă ce se petrece”, a povestit fetița de 11 ani.