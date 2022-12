Selecționerul Portugaliei a dezvăluit cum i-a spus lui Cristiano Ronaldo că va fi rezervă și care a fost reacția superstarului: „Nu a fost fericit!”

Fernando Santos, sobre la conversación que tuvo con Cristiano:

????️ "Le expliqué por qué no iba a ser titular para que no se sorprendiera. Cristiano, por razones obvias, no estaba muy contento porque siempre es titular (...). Y me dijo: '¿de verdad crees que es una buena idea?'". pic.twitter.com/CVQ4GXBAZV