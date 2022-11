Selecționerul Olandei, trist după egalul cu Ecuador: „E incredibil”. Ce l-a nemulțumit pe Louis van Gaal

Olanda a început în forță partida împotriva sud-americanilor, grație reușitei lui Cody Gakpo din minutul 6. În partea a doua a meciului, Enner Valencia a restabilit egalitatea (49'), iar tabela a rămas nemodificată până la fluierul final al centralului algerian Ghorbal.

După meci, Louis van Gaal a vorbit despre jocul slab arătat de „portocala mecanică”, evidențiind faptul că elevii săi au stat prost la capitolul posesie. Potrivit FlashScore, procentele au fost, totuși, în favoarea olandezilor: 54% la 46%.

„Am fost foarte slabi pe posesie. Echipa chiar vrea asta. Dar trebuie să ai calitate să o faci. Am pierdut fiecare joc și am oferit mingea culorii greșile foarte des. E incredibil cum am jucat meciul ăsta”, a spus Louis van Gaal, potrivit GOAL.

Olanda - Ecuador 1-1

După această confruntare, Olanda rămâne pe prima poziție în Grupa A. „Portocala mecanică” are patru puncte, la egalitate cu Ecuador. Pe trei se află Senegal, cu trei puncte, iar pe ultimul loc, fără nicio victorie, se situează țara gazdă, Qatar.

În următoarea partidă, naționala lui Van Gaal se va confrunta cu qatarezii marți, 29 noiembrie, de la ora 17:00. De cealaltă parte, Ecuadorul se va duela cu Senegal tot marți, 29 noiembrie, de la ora 17:00.

Lotul Olandei la CM 2022

Selecționer - Louis van Gaal

Portari - Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax Amsterdam), Andries Noppert (Heerenveen)

Fundași - Virgil van Dijk (Liverpool), Stefan de Vrij (Inter Milano), Daley Blind (Ajax Amsterdam), Matthijs de Ligt (Bayern Munchen), Denzel Dumfries (Inter Milano), Nathan Ake (Manchester City), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurrien Timber (Ajax Amsterdam)

Mijlocași - Frenkie de Jong (FC Barcelona), Steven Berghuis (Ajax Amsterdam), Davy Klaassen (Ajax Amsterdam), Marten de Roon (Atalanta), Teun Koopmeiners (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax Amsterdam), Xavi Simons (PSV Eindhoven)

Atacanți - Memphis Depay (FC Barcelona), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Vincent Janssen (Antwerp), Wout Weghorst (Beșiktaș), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Noa Lang (Club Brugge)