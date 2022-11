În prima repriză a meciului de pe Al Bayt Stadium, Weston McKennie a fost surprins înaintea executării unui aut mergând la marginea terenului și ștergându-și mâinile pe vesta unui fotograf.

Inclusiv fotograful a fost surprins de gestul mijlocașului de la Juventus, iar numeroși microbiști au reacționat pe rețelele sociale.

"Îl ador pe McKennie! Și-a șters mâinile pe vesta fotografului", a scris un fan.

"McKennie tocmai și-a șters mâinile transpirate pe un fotograf la întâmplare", a fost o altă reacție.

"L-a folosit pe fotograf ca pe un prosop", a scris un alt fan, pe Twitter, potrivit The Sun.

Weston McKennie of #TeamUSA used the photographer’s vest to clean his hand before a long throw ????#Qatar2022onMG | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TaLDvnTrh5