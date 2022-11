Daily Mail scrie că Song "s-a chinuit să pronunțe numele mai multor jucători" și a avut nevoie de ajutorul secundului său și al jurnaliștilor prezenți la conferința de presă.

Numele atacantului Souaibou Marou, care joacă în țara natală, la Coton Sport FC, a părut că i-a dat cele mai mari bătăi de cap. Song l-a numit inițial "Souaidabou", iar jurnaliștii au intervenit și l-au corectat pe selecționer. Sursa citată scrie că antrenorul a avut aceleași probleme cu mai mulți jucători, secundul său încercând să îl ajute și să îi arate cu degetul locul de unde ar trebui să citescă de pe listă numele fotbaliștilor.

Potrivit sursei citate, în Camerun au existat speculații conform cărora nu Rigobert Song ar fi făcut selecția pentru Mondial, ci Samuel Eto'o, fostul mare atacant de la Barcelona sau Inter, în prezent președinte al Federației Cameruneze de Fotbal.

“Strange to see a coach struggling with the names of players on his own list” ✍️@snewsafrica

Coach Rigobert Song criticised for mispronunciation during #Cameroon’s squad announcement.

Critics:“Imposed list or vision issues”

Supporters:“It happens to all”pic.twitter.com/WhOMcquzfu