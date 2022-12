Camerunezii nu doar că au impresionat după victoria cu Brazilia din a treia etapă a grupelor, scor 1-0, însă au rămas în centrul atenției la turneu și pentru un scandal mare, cel în urma căruia portarul titular, Andre Onana (26 ani), a fost exclus din lot. Goalkeeper-ul a cerut să nu mai joace, nemulțumit de strategia făcută de tehnician.

Pe rețelele de socializare a apărut un clip în care Rigobert Song, selecționerul Camerunului, vorbește despre situația cu Onana, oferind detalii legate de conflictul cu portarul lui Inter.

„I-am spus lui Onana (în ziua meciului) că nu mai vreau să lucrez cu el și a început să plângă. I-am zis: 'Micuțul meu, nu am timp de așa ceva, pregătesc un meci. Ieri te-am sunat și nu ai venit. Lui Vincent Aboubakar, (Eric) Choupo-Moting, Zambo (Anguissa), liderii echipei, le vorbesc, tu? cine ești tu de nu îți pot vorbi?' Am oprit antrenamentul, le-am cerut tuturor să meargă în vestiar”, povestește Song în clip.

Selecționerul a oferit detalii și despre starea pe care portarul o arăta la antrenamente: „La antrenamente, își face spectacolul lui. În timpul meciurilor își asumă riscuri jucând. I-am zis: 'Pasează mingea în lateral, nu îți mai asuma riscuri, putem și pierde așa'. El mi-a zis: 'Nu vreau să vorbesc cu tine, îmi fac partea mea de joc'”.

Mai mult, antrenorul a asisgurat că în scandal a fost implicat și Samuel Eto'o, președintele Federației din Camerun: „La hotel, în loc să vină să mă vadă pentru a vorbi cu mine, merge să vorbească cu președintele. Președintele l-a trimis undeva, dar nu știu unde”.

