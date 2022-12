Probleme pentru Franța înaintea meciului cu Maroc! Doi jucători importanți sunt incerți pentru semifinală

Fundaşul Dayot Upamecano şi mijlocaşul Aurelien Tchouameni, doi componenţi ai echipei Franţei, nu au participat luni la antrenamentul colectiv de la Doha, cu două zile înainte de semifinala Cupei Mondiale împotriva Marocului, au remarcat jurnaliştii AFP.

Ceilalţi 22 de jucători au început sesiunea cu o încălzire sub îndrumarea preparatorului fizic Cyril Moine, în primul sfert de oră deschis presei.

Tchouaméni şi Upamecano s-au mutat pe stadionul Jassim bin-Hamad, terenul de antrenament al "albaştrilor", unde s-au pregătit în sală. Potrivit cotidianului L'Equipe, mijlocaşul a suferit sâmbătă, în sferturile de finală, o lovitură la coapsă, în meciul cu Anglia, iar fundaşul este afectat de o durere în gât.

Preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal, Noel Le Graet, a fost prezent pe marginea gazonului pentru a asista la antrenament. A vorbit câteva minute cu selecţionerul Didier Deschamps, sub privirea atentă a numeroşilor fotografi şi camere prezente.

Croaţia întâlneşte cu Argentina marţi (20:00) la Lusail în cealaltă semifinală.

