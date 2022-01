Și-a pierdut răbdarea pe teren!? Arbitrul meciului Tunisia - Mali a oprit meciul mult mai devreme decât trebuia

Meciul, închieat cu victoria echipei din Mali, scor 1-0, a avut un final greu de înțeles. Centralul zambian Janny Sikazwe a decis ca partida să se termine în minutul 85, făcând o gafă ce va rămâne în istoria sportului african și nu numai.

Centralul a reluat apoi meciul, iar în minutul 87 l-a eliminat pe El Bilal Toure.

Chiar și așa, cu 15 secunde înainte de intrarea în minutul 90, acesta a oprit iarăși partida, deși au fost trei intervenții VAR, opt schimbări, dar și două lovituri de la 11 metri, cea din care s-a marcat și o lovitură de penalty în minutul 77, de care nu a profitat Tunisia, care a ratat prin Kharzi.

???? The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON

???? Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK