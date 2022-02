Mărturia terifiantă a arbitrului care a fluierat de două ori finalul meciului la Cupa Africii: "Riscam să ajung în sicriu"

Arbitrul din Zambia a fost la centru în meciul dintre Tunisia și Mali, scor 0-1, din grupa F, iar centralul a surprins pe toată lumea când a decis să pună punct meciului în minutul 85. După ce și-a dat seama de eroarea făcută, arbitrul a reluat meciul, însă a fluierat din nou finalul cu câteva secunde înainte de minutul 90.

Ce spune arbitrul care a fluierat de două ori finalul meciului Tunisia - Mali

Motivul pentru deciziile inexplicabile este reprezentat de problemele de sănătate cu care s-a confruntat Janny Sikazwe în timpul meciului.

Arbitrul din Zambia a recunoscut că nici măcar nu i-a mai auzit pe asistenți din cauza căldurii și a umidității ridicate din Camerun și spune că se putea produce o tragedie dacă nu oprea jocul.

"Când am ajuns în Limbe (Camerun), era foarte cald, cu o umiditate teribilă, peste 80%. Mi-a fost foarte greu încă de la încălzire. Indiferent cât de multă apă beam, tot îmi era sete. Starea de sănătate s-a înrăutățit cu trecerea minutelor. La pauză, am așteptat să ni se deschidă ușa la vestiare, moment în care am profitat și mi-am odihnit picioarele, iar apoi am mâncat.

Am revenit pe teren la fel de obosit ca la finalul primei reprize și am început să devin confuz, să nu mai realizez ce se întâmplă. Nu îi mai auzeam nici pe asistenți, care mi-au spus ulterior că încercau să comunice cu mine, să mă ajute, văzând că se întâmplă ceva în neregulă.

Nici nu îi auzeam, nu îmi aduc aminte nimic. Eram în lumea mea, deconectat de asistenți. Sigur au vorbit cu mine, dar eu nu îi auzeam. A fost prima dată în cariera mea când mi s-a întâmplat așa ceva. Au spus că e vorba de insolație, dar putea fi mult mai grav. În cinci minute puteam să intru în comă, așa mi-au spus la final. Riscam să ajung în sicriu pentru că a fost foarte periculos ce s-a întâmplat.

Dumnezeu a decis. Trei zile mai târziu, am făcut teste fizice și totul a fost normal. Nu am rămas cu sechele", a spus arbitrul, pentru L'Equipe.

Janny Sikazwe a fost unul dintre cei mai experimentați arbitri de la Cupa Africii. El a fost delegat inclusiv la CM 2018 și Campionatul Mondial al Cluburilor.