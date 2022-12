Marți, jucătorii naționalei Argentinei au sărbătorit alături de fani în Buenos Aires. Elevii lui Lionel Scaloni s-au plimbat într-un autocar supraetajat și decopertat în preajma a aproximativ patru milioane de fani.

Totuși, situația a degenerat, iar Federația Argentiniană de Fotbal a confirmat că a fost nevoită să abandoneze parada din motive de securitate, scrie Sky Sports.

Mai mulți fani au încercat să ajungă în autocarul Argentinei sărind de pe un pod, fapt care a alarmat oficialii și i-a făcut să îi evacueze pe fotbaliști cu elicoptere.

În imaginile postate pe rețelele sociale se observă cum mai mulți s-au aruncat de pe un pod în timp ce autocarul trecea pe sub acesta. Una dintre persoane nu a reușit să ajungă lângă fotbaliștii Argentinei și a aterizat în mijlocul mulțimii.

Due to an accidents like this, it was decided by security reasons, that team couldn’t do a full tour ????

