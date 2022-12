The sun shining perfectly on Lionel Messi ???? pic.twitter.com/vIg4ELoqg6

Patru milioane de persoane s-au aflat pe străzile din Buenos Aires, marţi, pentru a-i celebra pe campionii mondiali argentinieni. În aşteptarea trecerii autocarului, fanii au dansat Meniaito, potrivit news.ro.

The cheer when he made it up. Football fans are unmatched! ???????????? pic.twitter.com/oex2R9vkKC