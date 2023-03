Lionel Messi (35 ani) a revenit în țara natală pentru primul meci al Argentinei de la câștigarea Campionatului Mondial, jocul de verificare cu Panama, de pe 24 martie.

Prezent în Buenos Aires, superstarul lui PSG a fost surprins la un restaurant. Numai că, această informație a ajuns și în rândul sud-americanilor, iar aceștia s-au înghesuit pentru al vedea pe deținătorul a 7 Baloane de Aur.

Pentru a putea ieși din restaurant nevătămat, Lionel Messi a fost escortat de autorități.

Unii spectatori au fluierat când a fost anunţat numele lui Lionel Messi înaintea partidei cu Rennes, 0-2, pe motiv că e considerat unul dintre vinovații pentru eliminarea din optimile Champions League, 0-3 cu Bayern Munchen la general.

Aflat la final de contract cu PSG, fotbalistul argentinian şi consilierii săi negociază cu șefii de pe Parc des Princes pentru o eventuală prelungire a angajamentului.

După fluierul final, aproape toți jucătorii lui PSG au rămas pe gazon și au mers să salute publicul, lucru pe care Lionel Messi nu a dorit să-l facă și a plecat direct spre vestiare.

If this was Ronaldo, the news would be making rounds on BR and ESPN but because it’s Messi no one’s going to mention it.

