Căpitanul naționalei Poloniei a întrerupt o serie de cinci partide la Cupa Mondială (în total) fără să marcheze. Atacant de clasă, care s-a consacrat la Borussia Dortmund, a făcut istorie la Bayern Munchen, iar în prezent joacă la FC Barcelona, Robert Lewandowski a înscris împotriva Arabiei Saudite al 77-lea gol în prima reprezentativă.

După ce în prima partidă din Qatar a ratat o lovitură de la 11 metri, atacantul în vârstă de 34 de ani știa că toată presiunea apasă pe umerii săi pentru al doilea meci de la Campionatul Mondial. Iar instinctul de atacant cu ștaif nu l-a trădat.

Când tabela afișa 1-0, Lewandowski a închis meciul cu o execuție de "nouă clasic" pur-sânge. A alergat spre colțul terenului, a fost imediat felicitat de toți coechipierii, apoi camerele TV l-au surprins cu ochii umeziți de lacrimi de fericire.

Robert Lewandowski was in tears as he celebrates his first ever World Cup goal.

He equals Pele's record of 77 international goals ????

THAT IS WHAT IT MEANS! pic.twitter.com/l8QyzqUtR8