În minutul 10, decarul argentinian a reușit să execute perfect un penalty dictat cu ajutorul arbitrajului video, cu un șut pe jos. Astfel, Messi a devenit primul jucător argentinian care a marcat în patru ediții ale Cupei Mondiale.

Pentru Messi este ediția cu numărul cinci a Cupei Mondiale, după cele din 2006, 2010, 2014 și 2018, doar că nu a reușit să marcheze la turneul final din 2010, găzduit de Africa de Sud.

Sud-americanul a ajuns și la reușita cu numărul 92 la echipa națională a Argentinei, în 166 de selecții.

Leo Messi: ”Mă simt foarte bine fizic”

"Mă simt foarte bine fizic. Va fi ultima mea Cupă Mondială, sper să închei în cel mai bun mod cu putință. Mă bucură faptul că atât de multă lume speră că Argentina va câștiga.

Am sosit cu bine aici, mă simt bine atât pe plan personal, cât și fizic și nu am nicio problemă. S-a spus că m-am antrenat diferit sau că am fost menajat, ca măsură de precauție, dar nu e nimic neobișnuit", a spus Messi, potrivit Calciomercato.

Argentina face parte din Grupa C la Cupa Mondială, alături de Polonia, Mexic și Arabia Saudită.