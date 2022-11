Înainte de Argentina - Arabia Saudită, prima partidă a sud-americanilor de la acest turneu final, fotoreporterii au surprins detaliile de pe ghetele lui Messi.

Pe gheata dreaptă apar numele băieților săi, Thiago și Mateo, iar pe cea stângă este inscripționat numele fiului său cel mic, Ciro, născut pe 10 martie 2018, dar și al soției sale Antoanella.

Va fi ultima Cupă Mondială pentru Leo Messi, care are 165 de selecții și 91 de goluri marcate pentru prima reprezentativă a țării sale. Cu naționala Argentinei, Messi a câștigat Copa America și ”Finalissima”, împotriva Italiei.

Leo Messi: ”Mă simt foarte bine fizic”

"Mă simt foarte bine fizic. Va fi ultima mea Cupă Mondială, sper să închei în cel mai bun mod cu putință. Mă bucură faptul că atât de multă lume speră că Argentina va câștiga.

Am sosit cu bine aici, mă simt bine atât pe plan personal, cât și fizic și nu am nicio problemă. S-a spus că m-am antrenat diferit sau că am fost menajat, ca măsură de precauție, dar nu e nimic neobișnuit", a spus Messi, potrivit Calciomercato.

Argentina face parte din Grupa C la Cupa Mondială, alături de Polonia, Mexic și Arabia Saudită.