Naționala Argentinei rămâne în lupta pentru optimile Campionatului Mondial după ce s-a impus în 'finala' cu Mexic, însă e nevoită să obțină un rezultat pozitiv în ultimul meci cu Polonia lui Robert Lewandowski. Înfrângerea cu Arabia Saudită i-a 'costat' pe argentinieni, scor 1-2.

Leo Messi (35 ani) a fost cel care a deschis scorul pe Lusail Stadium, în a doua repriză, cu un șut de la distanță prin care l-a învins pe Ochoa. Tabela de marcaj a fost închisă de Enzo Fernandez, care a marcat după o acțiune superbă. Golul lui Messi a dus însă la 'descătușarea' argentinienilor, în special după umilința cu Arabia Saudită, iar una dintre cele mai emoționante reacții a venit chiar de pe banca Argentinei, din partea celui care i-a fost idol căpitanului.

Pablo Aimar (43 ani), fost jucător al naționalei Argentinei, face în prezent parte din staff-ul lui Lionel Scaloni. Aimar i-a fost idol lui Leo Messi în copilărie, după cum a dezvăluit chiar superstarul argentinian, cei doi jucând și împreună în anii de debut ai fotbalistului de la Paris Saint-Germain.

Imediat după golul lui Messi atenția s-a îndreptat spre banca tehnică, acolo unde Pablo Aimar a fost surprins plângând, vizibil emoționat de reușita căpitanului. Clipul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

Lionel Messi’s childhood idol Pablo Aimar was in tears on the bench after Messi’s goal against Mexico,such a touching moment.???? pic.twitter.com/abRO7U3F2j