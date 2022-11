Golul lui Lautaro Martinez, anulat eronat?! Presa internațională a analizat faza și contrazice decizia 

Naționala Argentinei începea turneul din postura de echipă favorită la câștigarea titlului Mondial, însă s-a văzut învinsă de Arabia Saudită. Leo Messi a deschis scorul pe Lusail Stadium, în minutul 10, din penalty, iar apoi argentinienii au mai marcat de câteva ori, însă reușitele au fost anulate pe motiv de ofsaid.

Lautaro Martinez a înscris în minutul 29, arbitrul a validat inițial reușita atacantului lui Inter pentru ca mai apoi să o anuleze cu ajutorul VAR. Presa internațională însă a analizat faza golului menționat și punctează că VAR-ul ar fi greșit.

Tehnologia FIFA folosită la Mondialul din Qatar este de ultimă generație, astfel că ofsaid-urile sunt surprinse automat de soft-ul folosit. Deși pare o metodă sigură, GiveMeSport informează că VAR-ul a greșit „decisiv” în meciul dintre Arabia și Argentina, folosindu-se de explicațiile de pe pagina Archivo VAR.

În imaginile prezentate arbitrului din camera VAR, venite prin sistemul menționat, poziția lui Lautaro Martinez a fost analizată raportându-se la fundașul care era cel mai aproape de atacantul argentinian, justificând astfel poziția neregulamentară a lui Martinez. Cu toate astea, într-un cadru analizat de Archivo VAR, care a și trasat liniiile.

???????? Argentina robbed? The VAR ruled Lautaro Martínez offside comparing him with the wrong person. ☠️#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/r0cfn7HKAp