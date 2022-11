Leo Messi și ai lui, 'buni de plată'! Putea să își ia un apartament, dar a pariat pe Argentina! Cât a putut să piardă 

Naționala lui Leo Messi (35 ani) pornea din postura de favorită la câștigarea turneului, dar și a grupei C, însă planurile argentinienilor au fost date peste cap de saudiți. Arabia a câștigat meciul după ce naționala albiceleste a deschis scorul prin Messi, din penalty, în prima repriză.

Partida disputată pe Lusail Stadium, pe care se va juca și finala, a produs și primul mare șoc de la acest Mondial. Un parior nu va uita, cu siguranță, meciul cu Arabia Saudită, asta după ce a pierdut o avere la pariuri.

Una dintre cele mai renumite case de pariuri din SUA, Australia și Marea Britanie a publicat o fotografie cu un pariu făcut de un suporter „îndrăzneț”. Fanul a pariat nu mai puțin de 144.274,73 de euro pe victoria clară a Argentinei, având o cotă de 1.13.

Here it is ????

The biggest bet we've taken on #Argentina in the #FIFAWorldCup ???? pic.twitter.com/mVdRFijRN9