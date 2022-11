Fanii care au asistat la festivitatea de deschidere pe stadionul Al Bayt au avut parte de o ”surpriză” din partea organizatorilor. Pe fiecare scaun a fost așezată câte o pungă în care era mascota Cupei Mondiale din Qatar.

Cupa Mondială de fotbal din Qatar, prima care va avea loc în Orientul Mijlociu. Românul Istvan Kovacs va fi arbitru de rezervă la meciul de deschidere.

People who watched the opening world cup, got a bag as a form of gift at the AL BAYT stadium pic.twitter.com/MWB2Y7jkNv