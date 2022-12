Dacă nici Paolo Maldini nu mai știe!? Ce spunea despre Theo Hernandez înainte de Cupa Mondială

Theo Hernandez a deschis scorul în minutul 5 cu o execuție de atacant pur-sânge, în urma unei faze șnur care a făcut șah-mat defensiva Marocului.

Fundașul lui AC Milan a înscris cu o execuție acrobatică, din săritură, cu piciorul stâng, nelăsându-i vreo șansă lui Bono, goalkeeper-ul celor de la Sevilla.

Theo Hernandez, cotat la 55 milioane de euro, a ajuns astfel la două goluri marcate în 12 partide pentru selecționata lui Didier Deschamps.

Elocventă pentru valoarea fundașului stânga francez e o declarație oferită de legendarul Paolo Maldini, actual director sportiv la AC Milan, formația lui Hernandez.

Vicecampionul mondial din 1994 spunea în urmă cu o lună clar: "E netransferabil Theo Hernandez!".

"Nimeni nu poate face ceea ce fac Theo Hernandez. E incredibil!

Le-am spus reprezentanților altor cluburi: <<Nu încercați să ne trimiteți oferte pentru câțiva jucători, nu vom negicia>>", a declarat Maldini, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

