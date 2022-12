Theo Hernandez, fundașul stânga al Franței, a deschis scorul în semifinala cu Maroc în debutul de meci.

Fotbalistul lui AC Milan a reușit un gol de atacant cu stil, în minutul 5, prin semifoarfecă, de la șase metri, cu piciorul stâng.

Faza a curs șnur pentru selecționata lui Didier Deschamps. Varane l-a găsit la mijlocul terenului pe Griezmann, iar fotbalistul lui Atletico Madrid a pasat pe culoar, cu precizie, până la Mbappe.

Starul lui PSG a șutat de la marginea careului în blocaj, dar mingea a ricoșat la Theo Hernandez, care a avut reacție de golgheter. Dintr-o poziție incomodă, francezul a punctat și la impresie artistică, reluând din semifoarfecă. Bono n-a putut interveni.

Golul lui Hernandez (4:39) e cel mai rapid într-o semifinală de la CM de la reușita brazilianului Vava, în semifinala Brazilia - Franța din 1958.

