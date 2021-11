Cristiano Ronaldo, ironizat după Portugalia - Serbia! Faza care face înconjurul lumii

Golul victoriei a fost marcat de Aleksandar Mitrovic. Atacantul lui Fulham a devenit ”erou” în țara sa, după ce a trimis selecționata lui Cristiano Ronaldo la barajul de calificare.

După meci, atacantul de 27 de ani l-a umilit pe starul portughez. El a ieșit de la vestiarele stadionului din Lisabona cu o doză de Coca-Cola în mână, făcând referire la evenimentul din timpul unei conferințe de presă a EURO 2020, atunci când Ronaldo a mutat o sticlă de pe masă, încurajând lumea să consume apă.

I just want someone to love me like Serbs love Mitrovic. pic.twitter.com/2f3m6qGdWb