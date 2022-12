După decernarea trofeului, sud-americanii au declanșat petrecerea chiar pe gazonul stadionului ”Lusail Iconic”, unde a participat și Nusret Gökçe, zis și ”Salt Bae”, bucătarul turc la care au fost, de-a lungul timpului, mai multe vedete din lumea fotbalului.

Faptul că acesta a avut acces la petrecerea Argentinei și a fost lăsat să se fotografieze cu trofeul, dar și cu jucătorii naționalei Argentinei, a declanșat mai multe reacții în mediul online.

Printre cei care au reacționat s-a numărat și Martyn Ziegler, jurnalist sportiv la publicația The Times, care a cerut explicații din partea celor de la FIFA.

”Mi-ar plăcea să aud cum explică FIFA de ce această celebritate a avut acces pe gazon la finala Cupei Mondiale pentru selfi-uri cu Messi și așa mai departe”, a scris jurnalistul, pe Twitter.

I’d love to hear FIFA’s explanation of why this celebrity chef gets access onto the pitch at a World Cup final for selfies with Messi etc pic.twitter.com/YcUxj4zpbm