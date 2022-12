Roger Federer a intrat direct în pâine și imediat după ce Lionel Messi a fost încoronat campion mondial, fostul tenismen a postat un mesaj pe pagina sa oficială de Instagram despre starul argentinian.

„Argentina, ca în basme! De nenumărate ori, Messi, tu ai oferit o nouă definiție măreției. E un privilegiu să te urmăresc. Felicitări Leo & Argentina. Istoric și special!”, a punctat fostul mare tenismen.

Andy Murray, care a terminat anul 2016 pe prima poziție în clasamentul ATP și a fost timp de 41 de săptămâni numărul unu, a ținut să scrie pe Twitter la superlativ despre Lionel Messi.

„E Messi cel mai bun sportiv din lume? Uită de fotbal. Ce om!”, și-a expus Andy Murray părerea pe platforma din America.

Is messi the best athlete of all time? Forget just football. What a man.