În frunte cu Leo Messi, argentinienii au reușit să-i învingă pe francezii lui Kylian Mbappe la loviturile de departajare (3-3, 4-2 d.ld.) și să își treacă în cont al treilea trofeu de o asemenea anvergură.

Emi Martinez face o dezvăluire la un an de la câștigarea Cupei Mondiale: ”Mă uitam la fața lui, era mort în fața porții”

La un an de la disputarea finalei, Emi Martienz a subliniat faptul că Aurelian Tchouameni, vedeta celor de la Real Madrid, a fost extrem de emoționat în timpul loviturilor de departajare.

Portarul Argentinei a precizat că l-a simțit indecis pe francez, care a și ratat în cele din urmă, după ce a trimis pe lângă poartă

”Uitați-vă la fața lui Tchouameni și spuneți-mi că nu e emoționat! Am văzut că e mort în fața porții. Și mă gândeam că va rata. Se uita în sus, la oameni, era foarte emoționat și am practicat asta cu psihologul meu. Am parat foarte bine”, a spus Emi Martinez la Star+, citat de publicația GOAL.

Argentina - Franța 3-3 (4-2 d.l.d.)

Argentina a început fantastic finala Campionatului Mondial din Qatar. Lionel Messi a deschis scorul din penalty (minutul 23), iar Di Maria a majorat diferența (minutul 36). Sud-americanii au controlat excepțional partida, până în minutul 80.

Francezii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă, iar Kylian Mbappe a redus din diferență. Un singur minut mai târziu, starul lui Paris Saint-Germain a restabilit egalitatea și a trimis meciul în prelungiri.

Lionel Messi a readus-o pe Argentina pe culmile victoriei în minutul 108, dar același Kylian Mbappe a restabilit egalitatea și a ajutat „Cocoșul galic” să ajungă la loteria penalty-urilor.

Acolo, sud-americanii s-au impus catastrofal. 4-2 s-a terminat, după ce Martinez a parat lovitura lui Kingsley Coman, iar Tchouameni a trimis mult pe lângă poartă.

Argentina a devenit, astfel, campioana mondială la turneul final, ediția 2022, din Qatar!