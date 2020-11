Zlatan s-a INFURIAT si le declara RAZBOI celor de la FIFA: "Nu le-am permis vreodata sa faca bani pe urma mea!" Ce l-a scos din minti pe suedez

Atacantul suedez este golgheter in Serie A cu 10 goluri inscrise in 6 partide jucate in acest sezon. AC Milan este lider in Italia dupa 8 etape, la doua puncte in fata ocupantei locului secund, Sassuolo.

Dupa dubla inscrisa cu Napoli in ultima etapa, Zlatan si-a iesit din minti si a avut o iesire nervoasa pe retelele de socializare la adresa FIFA, din cauza ca s-au folosit de imaginea lui fara sa i se ceara permisiunea.

"Cine le-a dat celor de la FIFA EA Sport permisiunea sa imi foloseasca numele si fata? FIFPro? Nu stiam ca sunt membru FIFPro si daca sunt, am fost facut fara sa mi se aduca la cunostinta, cu o manevra ciudata.

Cu siguranta nu am permis niciodata celor de la FIFA sau FIFPro sa faca bani pe urma mea. Cineva face profit de pe numele si fata mea, fara sa aiba acordul meu in toti acesti ani. E timpul sa investigam", a scris Zlatan pe Twitter.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me