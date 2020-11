Considerat de multi arogant, Zlatan le-a aratat tuturor ca nu a uitat de unde a plecat! Suedezul a strans milioane de aprecieri la o poza din copilarie

Zlatan Ibrahimovic este intr-o forma incredibila chiar si la 39 de ani.

Atacantul lui Milan este o masinarie de goluri in acest sezon. Ibrahimovic a reusit noua goluri in noua partide, iar milanezii sunt pe prima pozitie in Italia dupa 7 etape, cu 17 puncte acumulate.

Zlatan a scris o carte biografica in urma cu 9 ani numita "Eu sunt Zlatan", iar in anul urmator va fi lansat si un film despre viata marelui atacant suedez.

Chiar daca nu va juca in film, Ibrahimovic se implica in realizarea filmului si supravegheaza cu atentie detaliile din scenariu.

In urma cu cateva zile, Zlatan a postat o fotografie din copilarie, alaturi de bunicul sau, cu descrierea "Radacini balcanice". Fotografia a reusit sa stranga rapid aproape 1,5 milioane de aprecieri.

Chiar daca este nascut in Suedia, Zlatan provine dintr-o familie cu origini balcanice. Mama sa este nascuta in Croatia, iar tatal sau este bosniac.