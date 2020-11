Cine il mai opreste?! Zlatan, dubla de SENZATIE in poarta lui Napoli la 39 ani! E golgheter in Serie A cu 10 goluri in 6 meciuri 

Napoli si AC Milan s-au intalnit in etapa cu numarul 8 din Serie A.

Zlatan Ibrahimovic i-a dat replica lui Cristiano Ronaldo, care a inscris o dubla in meciul cu Cagliari, in lupta pentru titlul de golgheter in Serie A.

Suedezul a inscris o dubla cu Napoli si a trecut pe primul loc in clasamentul marcatorilor cu 10 goluri inscrise in 6 meciuri jucate.

INCREDIBLE HEADER FROM ZLATANpic.twitter.com/DTCkFhXjyg — Karim (@Futball_Karim) November 22, 2020

Zlatan Ibrahimovic is on another level. His 2 goals tonight versus Napoli. ????⚫???? pic.twitter.com/rJpTGnN5Ja — Adam (@adamdaysoff) November 22, 2020

In acest sezon, Zlatan are 9 meciuri jucate si tot atatea goluri inscrise pentru Milan in toate competitiile, dar si doua pase de gol.