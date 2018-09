"F... mortii m..." Petrescu a INNEBUNIT! Chinezii l-au scos din minti. Ce reactie a avut pe teren

Dan Petrescu a avut parte de un nou meci nebun in China.

Echipa lui a trecut pe langa victorie cu Beijing Renhe. S-a terminat 1-1. In final, Super Dan a innebunit la o ratare a lui Guizhou. A ingenuncheat, a injurat si a dat cu pumnii in aer. Campion in Romania sezonul trecut, Petrescu e acum aproape de retrogradare. Guizhou are 7 puncte fata de primul loc de salvare cu 9 etape inainte de finalul sezonului.