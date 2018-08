Sageti ale lui Edi Iordanescu catre CFR Cluj: "Am refuzat o oferta uriasa pentru ei! Cu presedintele n-am vorbit deloc cat am fost acolo!" Dan Petrescu, si el vizat

Edi Iordanescu a renuntat la multi bani pentru a merge la CFR.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Dat afara dupa doar 3 partide de la CFR Cluj, Edi Iordanescu primeste 400.000 de euro, mai putin de jumatate din clauza pe care a avut-o initial. Iordanescu Jr a dezvaluit si ca a ales-o pe CFR in dauna unei echipe din afara Romaniei.

Edi Iordanescu a vorbit la Ora Exacta in Sport despre plecarea de la CFR si considera ca aceasta a fost o consecinta si a titlului castigat in sezonul trecut de catre Dan Petrescu.



"Eu am refuzat la momentul respectiv o oferta din strainatate pentru a merge la CFR, o oferta din strainatate care din punct de vedere financiar insemna ceva la un cu totul alt nivel. Echipa, trebuie sa recunoastem, am gasit-o destul de consumata, de stoarsa.



Am fost sunat ca sa continui, mi s-a garantat sustinere totala, mi s-a garantat ca noua conducere ma va sustine neconditionat. Negocierile au inceput de la un milion de euro. Aia a fost clauza initiala si de acolo am tot scazut. Sincer, eu discutat foarte putin spre deloc cu domnul presedinte la momentul aducerii" a spus Edi Iordanescu la Pro X.