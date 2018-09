Usain Bolt a debutat in fotbal si a ratat o ocazie COLOSALA! Ce a patit cel mai rapid om de pe planeta

Echipa lui Bolt s-a impus cu 6-1.

Usain Bolt a debutat pentru Central Coast Mariners din Australia, fiind introdus pe teren in a doua repriza in victoria cu 6-1 in fata celor de la Central Coast Select XI. Detinatorul multor recorduri de viteza in atletism a iesit in evidenta in mai multe randuri.

Cea mai mare sansa de gol a avut-o pe finalul meciului cand nici cel mai rapid om din lume nu a putut sa ajunga la o minge trimisa in fata portii! Bolt s-a mai antrenat inainte sa ajunga in Australia cu Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns si Stromsgodset. Dupa debut el, Bolt a vorbit despre Cristiano Ronaldo.

"Sunt un mare fan al lui Cristiano Ronaldo. Motivul? Munca pe care o depune. Stie ce este necesar pentru a fi cel mai bun, trebuie sa fac la fel. Nu sunt un jucator talentat ca Messi. El a inceput cand era tanar si este foarte talentat. Cristiano a muncit pentru a fi cel mai bun si asta vreau sa fac si eu" a declarat Bolt.