"Imi e greu sa ma adaptez fizic la fotbal!" Bolt isi pregateste debutul in cariera de fotbalist

Cel mai rapid om al planetei spune ca are probleme de adaptare fizica la cerintele fotbalului.

Usain Bolt, 31 de ani, se pregateste pentru debutul in fotbal, dupa ce a semnat un contract cu clubul australian Central Coast Mariners.

Echipa lui Bolt va juca vineri un meci amical, in presezon.

Antrenorul echipei, Mike Mulvey, spune ca Usain Bolt are calitatile de baza pentru un fotbalist, dar mai are de lucrat pana sa se puna la punct cu cerintele fizice din fotbal.

"Usain se descurca ok... el a mai jucat meciuri, in evenimentele caritabile, are calitati de baza pentru un fotbalist. Mai trebuie ca lucrurile pe care stie sa le faca sa le aplice la viteza de joc a unui meci de fotbal."

Bolt recunoaste ca ii e greu sa se adapteze, desi este un atlet exceptional. Asta pentru ca miscarile din fotbal sunt complet diferite fata de cele din atletism.

"Nu sunt obisnuit sa accelerez, apoi sa incetinesc, apoi iar sa accelerez, stanga-dreapta, astea sunt cele mai mari provocari."

"Campionatul incepe in octombrie, asa ca mai am timp sa ma pregatesc."

Usain Bolt s-a retras din atletism in 2017, si de atunci s-a orientat spre o cariera de fotbalist, un vis pe care il avea din copilarie. In ultimul an s-a antrenat cu Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns (Africa de Sud) si Stromsgodset (Norvegia).