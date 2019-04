ULTIMA ORA | Selectionerul Argentinei a ajuns de urgenta la spital dupa ce a fost lovit cu masina! Care este starea antrenorului

UPDATE: Pagina oficiala de Twiter a nationalei Argentinei anunta ca Scaloni a fost externat din spital si se va recupera la domiciliu dupa accidentul suferint in aceasta dimineata.

Antrenorul nationalei Argentinei, Lionel Scaloni, a fost lovit de o masina in timp ce mergea cu bicicleta in Mallorca. Scaloni a fost transferat de urgenta la spitalul Universitario Son Espases cu mai multe politraumatisme!

Conform presei spaniole, selectionerul Argentinei este in afara oricarui pericol, insa accidentul a fost unul serios! Scaloni mergea cu bicicleta cand a fost lovit de o masina care dadea in marsarier iar soferul nu s-a asigurat. Scaloni s-a lovit puternic la cap si a suferit mai multe contuzii si rani faciale.

Scaloni a fost dus cu salvarea la spital. Politia investigheaza cazul pentru a determina toate detaliile accidentului.

BREAKING: Argentina's coach, Lionel Scaloni, has been hit by a car while cycling in Mallorca. He's been rushed to the nearest hospital and his condition is uncertain. pic.twitter.com/GRJglXYUBa